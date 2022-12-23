Кадыров: чеченские бойцы зачищают город Соледар в Донбассе «от натовских и укронацистских военных»

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23 декабря 2022, 12:27

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, Kremlin Pool / globallookpress.com

Чеченские бойцы в настоящий момент зачищают расположенный на территории Донбасса город Соледар «от натовских и укронацистских военных». Об этом проинформировал глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Наши бойцы под руководством отважного командира одного из подразделений спецназа “Ахмат” с позывным “Охотник” продолжают зачищать Соледар от натовских и укронацистских военных», — указывается в публикации, которая появилась в Telegram-канале Кадырова.

По его словам, чеченские силовики «освобождают от натовских прихвостней квартал за кварталом».

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию. Как сообщалось ранее сегодня, итальянское дипломатическое ведомство выступило с заявлением о том, что Рим постоянно делает Москве предложения, касающиеся переговоров по урегулированию ситуации на Украине.