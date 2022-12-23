МИД Италии: Рим постоянно делает России предложения о переговорах по урегулированию конфликта на Украине

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23 декабря 2022, 12:01

Украинская артиллерия, Vladyslav Musiienko / globallookpress.com

Рим постоянно делает Российской Федерации предложения, которые касаются переговоров по урегулированию украинского конфликта. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступило итальянское внешнеполитическое ведомство.

«МИД Италии о конфликте на Украине: "Мы постоянно делаем России предложения о переговорах, итальянское правительство также обращается к посредникам, таким как Турция, например, Ватикан, а также к Китаю, чтобы они настаивали в работе по убеждению российского руководства"», — указывается в публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Москва с 24 февраля осуществляет специальную военную операцию. Ранее в пятницу сообщалось, что политический эксперт Сергей Марков назвал Джо Байдена и Владимира Зеленского «братьями по уничтожению Украины» и актерами, которые случайно стали главами своих стран.