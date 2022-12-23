Политолог Марков назвал Байдена и Зеленского «братьями по уничтожению Украины» и актерами, случайно ставшими президентами

Российский политолог Сергей Марков назвал Джо Байдена и Владимира Зеленского «братьями по уничтожению Украины» и актерами, которые стали президентами своих стран в результате случайного стечения обстоятельств. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале отечественного эксперта.
Марков разместил фотографию с главой Соединенных Штатов и украинским лидером, сделанную в ходе визита Зеленского в Вашингтон, и прокомментировал изображение.
«Отец и сын. Или дед и внук. Или братья по уничтожению Украины. Два актера, случайно ставшие президентами», — отметил аналитик.
Как сообщалось ранее сегодня, сенатор Константин Косачев высказал мнение о том, что американские власти точно знали о готовившемся масштабном наступлении Киева в Донбассе, которое сорвала специальная операция Москвы.