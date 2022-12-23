Косачев: США точно знали о готовившемся масштабном наступлении Украины в Донбассе, которое сорвала спецоперация России

Соединенные Штаты точно знали о готовившемся масштабном наступлении Украины на территории Донбасса, которое сорвала российская специальная операция. Соответствующую точку зрения выразил Константин Косачев, заместитель председателя Совета Федерации.
Отечественный сенатор прокомментировал в своем Telegram-канале заявление государственного секретаря Энтони Блинкена, который отметил, что американской стороне в настоящий момент было бы труднее оказывать помощь Киеву, если бы США в прошлом году не вывели свои войска из Афганистана.
По словам Косачева, «Вашингтон точно знал о предстоящем масштабном наступлении Киева на Донбассе».
«Упреждающий удар 24 февраля спутал эти карты Вашингтона и Киева и оказался своевременным», — написал вице-спикер Совфеда.
Как сообщалось ранее в пятницу, издание The New York Times указало, что украинский лидер Владимир Зеленский после визита в Штаты не получил главного из своего «виш-листа» — танки, истребители и снаряды большой дальности.