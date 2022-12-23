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23 декабря 2022, 11:28

Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев, Federation Council of Russia / globallookpress.com

Соединенные Штаты точно знали о готовившемся масштабном наступлении Украины на территории Донбасса, которое сорвала российская специальная операция. Соответствующую точку зрения выразил Константин Косачев, заместитель председателя Совета Федерации.

Отечественный сенатор прокомментировал в своем Telegram-канале заявление государственного секретаря Энтони Блинкена, который отметил, что американской стороне в настоящий момент было бы труднее оказывать помощь Киеву, если бы США в прошлом году не вывели свои войска из Афганистана.

По словам Косачева, «Вашингтон точно знал о предстоящем масштабном наступлении Киева на Донбассе».

«Упреждающий удар 24 февраля спутал эти карты Вашингтона и Киева и оказался своевременным», — написал вице-спикер Совфеда.

Как сообщалось ранее в пятницу, издание The New York Times указало, что украинский лидер Владимир Зеленский после визита в Штаты не получил главного из своего «виш-листа» — танки, истребители и снаряды большой дальности.