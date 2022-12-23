NYT: Зеленский после визита в США не получил главного из своего «виш-листа» — танки, истребители и ракеты большой дальности

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23 декабря 2022, 11:03

Президент Украины Владимир Зеленский и глава США Джо Байден, Chris Kleponis - CNP / globallookpress.com

Украинский лидер Владимир Зеленский после визита в Соединенные Штаты, который состоялся ранее на текущей неделе, не получил главного из своего «виш-листа» — танки, истребители и снаряды большой дальности. На это, как отмечает Telegram-канал «RT на русском», указало издание The New York Times (NYT).

«Зеленский после поездки в Вашингтон так и не получил самого главного из своего “виш-листа” — американские танки, истребители и ракеты большой дальности. Об этом пишет NYT, подчеркивая, что Байден и администрация все еще против предоставления наступательного вооружения Киеву», — говорится в публикации, которая появилась в TG-канале.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию на Украине. Как сообщалось ранее сегодня, бывший молдавский президент Игорь Додон выступил с заявлением о том, что его стране не следует ввязываться в украинский конфликт.