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23 декабря 2022, 10:24

Бывший президент Молдавии Игорь Додон, Kremlin Pool / globallookpress.com

Молдавии не надо ввязываться в конфликт на территории соседней Украины, Кишинев должен сохранять нейтралитет. Соответствующее заявление сделал бывший молдавский президент Игорь Додон, выступивший в эфире телевизионного канала N-4.

Политик отметил, что Молдавии не следует занимать ничью сторону.

«Мы должны сохранять нейтралитет», — добавил Додон.

По его словам, аналогичной точки зрения придерживается подавляющее большинство молдавских граждан, встречи с которыми экс-президент проводит в последнее время.

Москва с 24 февраля осуществляет специальную операцию на Украине. Как сообщалось ранее сегодня, представитель российского дипломатического ведомства Александр Дарчиев указал на то, что военно-промышленный комплекс Соединенных Штатов извлекает сверхприбыли от украинского конфликта.