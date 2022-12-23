Представитель МИД России Дарчиев: военно-промышленный комплекс США извлекает сверхприбыли от конфликта на Украине

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23 декабря 2022, 09:53 Источник: Telegram-канал ТАСС

Стрельбы из РЗСО HIMARS, Sgt. James Hobbs / globallookpress.com

Военно-промышленный комплекс Соединенных Штатов извлекает сверхприбыли от украинского конфликта. На это, как передает ТАСС, указал Александр Дарчиев, представитель российского министерства иностранных дел.

«Американский военно-промышленный комплекс извлекает сверхприбыли от конфликта на Украине», — процитирован Дарчиев в публикации, которая размещена в Telegram-канале отечественного агентства.

Также дипломат отметил, что итоги промежуточных выборов в Конгресс не изменят взятый в Вашингтоне курс на русофобию.

Москва с 24 февраля осуществляет специальную операцию на Украине. Ранее в пятницу сообщалось, что северокорейское внешнеполитическое ведомство опровергло информацию о якобы поставках Пхеньяном вооружений в Россию.