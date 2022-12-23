Представитель МИД России Дарчиев: военно-промышленный комплекс США извлекает сверхприбыли от конфликта на Украине

Военно-промышленный комплекс Соединенных Штатов извлекает сверхприбыли от украинского конфликта. На это, как передает ТАСС, указал Александр Дарчиев, представитель российского министерства иностранных дел.
«Американский военно-промышленный комплекс извлекает сверхприбыли от конфликта на Украине», — процитирован Дарчиев в публикации, которая размещена в Telegram-канале отечественного агентства.
Также дипломат отметил, что итоги промежуточных выборов в Конгресс не изменят взятый в Вашингтоне курс на русофобию.
Москва с 24 февраля осуществляет специальную операцию на Украине. Ранее в пятницу сообщалось, что северокорейское внешнеполитическое ведомство опровергло информацию о якобы поставках Пхеньяном вооружений в Россию.