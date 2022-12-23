МИД КНДР опроверг информацию о якобы поставках вооружений из Северной Кореи в Россию, о чем утверждали в том числе США

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23 декабря 2022, 09:40

Флаг КНДР, Winfried Rothermel / globallookpress.com

Внешнеполитическое ведомство КНДР опровергло информацию о якобы поставках вооружений из Северной Кореи в Российскую Федерацию, о чем утверждали в том числе Соединенные Штаты. Об этом пишет Telegram-канал ТАСС.

«МИД КНДР опроверг информацию о якобы поставках оружия в Россию, о чем утверждала в том числе американская сторона, сообщает агентство Yonhap», — говорится в публикации, которая размещена в TG-канале.

Как сообщалось ранее в субботу, в северокорейском министерстве иностранных дел выступили с заявлением о том, что США «породили кровавую трагедию» на Украине посредством преступной военной помощи Киеву.