МИД КНДР: США с помощью преступных поставок вооружений Киеву «породили кровавую трагедию» на Украине

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23 декабря 2022, 08:29

Украинский военный с американским ПТРК Javelin, Volodymyr Tarasov / globallookpress.com

Соединенные Штаты с помощью преступных поставок вооружений киевской стороне «породили кровавую трагедию» на Украине. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступили во внешнеполитическом ведомстве Северной Кореи.

«КНДР считает, что поставки американских вооружений Киеву являются преступными, США таким образом "породили кровавую трагедию" на Украине. Об этом говорится в заявлении представителя МИД народной республики», — указывается в публикации, которая размещена в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию. Ранее на текущей неделе врио руководителя ЛНР Леонид Пасечник сделал заявление о том, что он не верит в возможность новогоднего перемирия с Украиной.