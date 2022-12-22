Лидер ЛНР Пасечник заявил, что не верит в возможность новогоднего перемирия с Украиной

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22 декабря 2022, 16:12

Врио главы ЛНР Леонид Пасечник, Kremlin Pool / globallookpress.com

Врио руководителя Луганской народной республики Леонид Пасечник сделал заявление о том, что он не верит в возможность новогоднего перемирия с Украиной. Об этом информирует ТАСС.

«Если честно, я не верю в то, что обещают ВСУ, причем давно. Как продолжались обстрелы, так и продолжаются. Судя по тому, что происходит в Донецке, можно предположить, что никакого перемирия не будет», — процитирован Пасечник в публикации, которая появилась на сайте отечественного агентства.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию. Как сообщалось ранее сегодня, помощник чеченского лидера Апти Алаудинов отметил, что все участки фронта на территории ЛНР стабилизировались. По словам Алаудинова, силы, подконтрольные киевской стороне, несут «очень большие потери».