Помощник Кадырова Алаудинов: все участки фронта в ЛНР стабилизировались, войска Украины несут «очень большие потери»

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22 декабря 2022, 15:57

Украинские военные, Sandro Maddalena / globallookpress.com

Все участки фронта на территории Луганской народной республики стабилизировались, Вооруженные силы Украины несут «очень большие потери». Соответствующее заявление, выступая в эфире Первого канала, сделал Апти Алаудинов, помощник руководителя Чечни Рамзана Кадырова.

«И наше направление, и все остальные участки фронта [в ЛНР], действительно, очень хорошо стабилизировались, уже начали наступать во всех направлениях, противник несет очень большие потери и в живой силе, и в технике», — рассказал Алаудинов.

Россия с 24 февраля осуществляет специальную военную операцию. Как сообщалось ранее сегодня, издание The Hill отметило, что послушать речь украинского лидера Владимира Зеленского в американском Конгрессе пришли только 86 из 213 конгрессменов-республиканцев.