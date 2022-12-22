The Hill: послушать выступление Зеленского в Конгрессе США пришли только 86 из 213 конгрессменов-республиканцев

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22 декабря 2022, 15:40

Президент Украины Владимир Зеленский в Конгрессе США, Cliff Owen / globallookpress.com

Послушать состоявшееся накануне выступление украинского президента Владимира Зеленского в Конгрессе Соединенных Штатов пришли только 86 из 213 конгрессменов-республиканцев. На это, как отмечает Telegram-канал «RT на русском», обратило внимание издание The Hill.

«The Hill пишет, что послушать выступление Зеленского в Конгрессе США пришли только 86 из 213 конгрессменов-республиканцев», — указывается в публикации, которая появилась в TG-канале.

Как сообщалось ранее в четверг, пресс-секретарь российского дипломатического ведомства Мария Захарова сделала заявление о том, что у генсека ООН Антониу Гутерриша отсутствует реалистичная беспристрастная позиция по переговорам между Москвой и киевской стороной.