Захарова: у генсека ООН Гутерриша нет реалистичной беспристрастной позиции по мирным переговорам России и Украины

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22 декабря 2022, 15:23

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, Lev Radin / globallookpress.com

У генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша отсутствует реалистичная беспристрастная позиция по мирным переговорам между Российской Федерацией и Украиной. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступила Мария Захарова, официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ.

«Я хотела бы подчеркнуть, что по данному вопросу ни у генсекретаря ООН, ни у его подчиненных не просматривается какой-то реалистичной беспристрастной позиции», — процитирована отечественный дипломат в публикации, которая размещена на сайте информационного агентства.

Москва с 24 февраля проводит специальную операцию на Украине. Как сообщалось ранее сегодня, Мария Захарова выразила мнение о том, что визит президента Владимира Зеленского в Соединенные Штаты был похож на поездку американского диверсанта.