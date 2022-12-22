Спикер МИД РФ Захарова: визит Зеленского в США был похож на поездку американского диверсанта

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22 декабря 2022, 14:47

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, MFA Russia / globallookpress.com

Визит украинского президента Владимира Зеленского в Соединенные Штаты был похож на поездку американского диверсанта. Соответствующую точку зрения, как передает ТАСС, озвучила Мария Захарова, официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации.

Дипломат, процитированная отечественным информационным агентством, заявила, что поездка Зеленского «полностью проплачена Вашингтоном».

«Все это было похоже на поездку диверсанта, которого Штаты закинули на территорию Украины, — на какое-то время вывезли для идеологической прокачки — и вернули обратно», — также отметила Захарова.

Как сообщалось ранее в четверг, в МИД РФ предупредили Грецию о последствиях в случае, если Афины примут решение передать российские комплексы С-300 киевской стороне.