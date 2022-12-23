«Его трясет»: экстрасенс Мирелла Гасанова заявила, что Зеленский сильно боится смерти

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23 декабря 2022, 17:26 Источник: Московский Комсомолец

Kremlin Pool/Global Look Press

Экстрасенс Мирелла Гасанова назвала главный страх украинского лидера Владимира Зеленского. По её словам, президент очень боится смерти.

«Зеленский прекрасно понимает, что его загнали в угол. Он чувствует, что конец его правления не за горами. Это время очень близко. Сейчас Зеленский постоянно думает о смерти, он считает, что его дни сочтены», – сказала Мирелла.

Экстрасенс также добавила, что состояние президента Украины постоянно ухудшается. Он подвержен многим фобиям, однако справиться с ними он никак не в силах.