Политолог Ордуханян: «Визит Зеленского консолидировал антироссийскую повестку США»

Аргументы Недели → Политика 13+

22 декабря 2022, 13:10 Антон Николаев,

Рафаэль Ордуханян считает, что визит президента Украины Владимира Зеленского усилил антироссийскую повестку США. Между тем, политолог недоволен, что Россия не доносит свою точку зрения мировой общественности. Об этом Ордуханян сказал изданию «Аргументы недели».

«Ситуация в США складывается сейчас сложно. Америка находится в транзитном периоде, когда старый состав Конгресса уходит, а новый - приходит. К глубокому сожалению, визит Зеленского показал, что в политической элите существует определенный консенсус по поводу Украины. Разнится толкая детализация, которая является атрибутом внутриполитической борьбы. Позиции республиканцев кажутся предпочтительными, но я думаю, что это элемент противостояния с неолиберальным правительством Байдена. Визит показал и консолидировал антироссийскую повестку США. Можно сколько угодно называть Зеленского клоуном, но мы не предпринимаем активные шаги, чтобы повернуть ситуацию в нашу сторону. Мы не доносим свою точку зрения и повестку. Не знаю, насколько это нужно сейчас для Америки, но такие события говорят об уровне отношений между нами и США. Наши действия должны быть видны, а мы их только констатируем! Я хочу знать, что мы делаем? Граждане России гибнут от оружия, которое поставляется Западом. Где активная позиция в отношении этого? Ведь Зеленский доносит свою позицию активно!».

Ранее политолог Сергей Марков назвал выступление президента Украины Владимира Зеленского театрализованным шоу.