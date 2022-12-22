Политолог Марков: «Выступление Зеленского в Конгрессе США - театрализованное шоу»

Аргументы Недели → Политика 13+

22 декабря 2022, 12:01 Антон Николаев,

globallookpress.com

Сергей Марков считает, что выступление президента Украины Владимира Зелинского перед Конгрессом США является театрализованным представлением. Марков полагает, что встреча президента США Джо Байдена и его коллеги Зеленского ничего нового не принесла. Такое мнение эксперт высказал изданию «Аргументы недели».

«Встреча Зеленского и Байдена ничего нового ни принесла. Зеленский - великолепный актер, он хорошо справляется с ролью президента Украины, хотя им и не является. Он - незаконно назначенная марионетка США, которая выполняет приказы Вашингтона. Его выступление в Конгрессе Байдену было очень нужно, так как сейчас республиканское большинство сократить финансирование украинского проекта Байдена. Не то чтобы республиканцы как-то бы не любили Россию или не любили Зеленского, просто они ненавидят Байдена. Они могут начать исходить из логики «Все то, что хорошо для Байдена, плохо для нас», и мы будем это зарубать. Встреча Зеленского и Байдена - театрализованное шоу».

«Война на Украине - это личная война Байдена против Путина. Это месть Байдена за то, что несмотря на прямое требование Байдена Путине не идти на третий срок, Путин пошел в президенты. Вот за это и умирают там ребята».

Накануне президент Украины Владимир Зеленский прибыл в США. Он заявил, что его визит стал возможен благодаря восстановлению контроля над ситуацией на Украине с использованием западной военной помощи.