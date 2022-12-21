МИД России вызвал посла Франции Леви

МИД России в среду вызвал посла Франции в Москве Пьера Леви после высказываний министра Европы и иностранных дел республики Катрин Колонна по теме покушения на главу "Русского дома" Дмитрия Сытого.
Катрин Колонна ранее назвала пропагандой сделанную полицейскими на месте взрыва в кабинете главы Русского дома в ЦАР Дмитрия Сытого фотографию, на которой можно увидеть записку с угрозой "от всех французов", а также с призывом к гражданам России "убраться из Африки".
В Министерстве иностранных дел РФ отметили, что послу Пьеру Леви был выражен решительный протест в связи с вышеуказанными заявлениями.