МИД России вызвал посла Франции Леви

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21 декабря 2022, 21:00 Источник: МИД РФ

здание МИД России в Москве, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

МИД России в среду вызвал посла Франции в Москве Пьера Леви после высказываний министра Европы и иностранных дел республики Катрин Колонна по теме покушения на главу "Русского дома" Дмитрия Сытого.

Катрин Колонна ранее назвала пропагандой сделанную полицейскими на месте взрыва в кабинете главы Русского дома в ЦАР Дмитрия Сытого фотографию, на которой можно увидеть записку с угрозой "от всех французов", а также с призывом к гражданам России "убраться из Африки".

В Министерстве иностранных дел РФ отметили, что послу Пьеру Леви был выражен решительный протест в связи с вышеуказанными заявлениями.