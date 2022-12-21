В Минэкономразвития сообщили, что инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 12,35 процента с 12,65

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21 декабря 2022, 19:50 Источник: Миноэкономразвития

рубль, Aleksander Polyakov / https://www.globallookpress.com

В обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации" сообщается, что по состоянию на 19 декабря инфляция в Российской Федерации в годовом выражении замедлилась до 12,35% с 12,65% неделей ранее.

В ведомстве отметили, что с 13 по 19 декабря текущего года инфляция на территории страны составила 0,02%. В годовом выражении рост цен в РФ замедлился до 12,35% год к году (12,65% год к году на прошлой неделе).

Уточняется, что рост цен в сегменте продовольствия замедлился до 0,1% с 0,15% неделей ранее. Это стало причиной снижения темпов роста цен на плодоовощную продукцию (на 1,5% против 2,7% соответственно). На остальные продукты питания в России дефляция сохранилась на уровне 0,07%.