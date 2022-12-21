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Матвиенко: никакой необходимости в новой волне частичной мобилизации нет, эта тема ни разу не обсуждалась на заседании Совбеза РФ

, 12:01

Матвиенко: никакой необходимости в новой волне частичной мобилизации нет, эта тема ни разу не обсуждалась на заседании Совбеза РФ
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, Federation Council of Russia / globallookpress.com

Никакой необходимости в новой волне частичной мобилизации в России нет, данная тема ни разу не обсуждалась на заседании Совета безопасности страны. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступила Валентина Матвиенко, председатель верхней палаты отечественного парламента.

«Никакой необходимости в новой волне мобилизации нет, эта тема ни разу не обсуждалась на заседании Совбеза РФ, заявила Матвиенко», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале информационного агентства.

Ранее российское министерство обороны сделало заявление о том, что ведомство не предлагало увеличить продолжительность срочной службы в Вооруженных силах.

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