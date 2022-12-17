Минобороны России заявило, что не предлагало увеличить срок службы по призыву

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17 декабря 2022, 15:04

Здание Минобороны России в Москве, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Российское министерство обороны выступило с заявлением о том, что оно не предлагало увеличить продолжительность срочной службы в Вооруженных силах страны. Соответствующий комментарий появился в Telegram-канале ведомства.

В Минобороны отметили, что сейчас срок военной службы для призывников составляет двенадцать месяцев.

«В настоящее время каких-либо изменений законодательства Российской Федерации в части, касающейся изменения сроков военной службы по призыву, Минобороны России не предлагается», — указали в МО.

Ранее сегодня сообщалось, что информацию об увеличении продолжительности службы срочников до двух лет опроверг TG-канал «Война с фейками».