TG-канал «Война с фейками» опроверг информацию об увеличении продолжительности службы срочников в России до двух лет

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17 декабря 2022, 14:33

Призывники, Sergey Petrov / globallookpress.com

Telegram-канал «Война с фейками» опроверг информацию об увеличении продолжительности службы срочников в Российской Федерации до двух лет.

«История с якобы повышением срока службы срочников не подтверждается», — говорится в публикации, которая появилась в TG-канале.

Подробности авторы «Войны с фейками» пообещали привести позже «отдельным сообщением».

Ранее военный комиссар из Подмосковья Михаил Фотин озвучил утверждение о том, что граждане, призванные в ряды российских Вооруженных сил осенью 2023-го, будут служить два года. Соответствующее заявление Фотин сделал в ходе беседы с телевизионным каналом «Вечерний Дмитров».

Позже военком прокомментировал свои слова изданию Msk1.ru.

«Я там много, что сказал. Все зависит от того, как смонтировали. По-разному можно смонтировать материал, который вы получаете», — отметил Михаил Фотин.

Минобороны России заявило, что не предлагало увеличить срок службы по призыву