Военком по Дмитрову, Талдому и Дубне Фотин: срочники, призванные в армию осенью 2023-го, будут служить два года

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17 декабря 2022, 13:57

Призывники, Sergey Petrov / globallookpress.com

Срочники, которых призовут в ряды российских Вооруженных сил осенью 2023-го, будут служить два года. Соответствующее заявление в разговоре со СМИ сделал Михаил Фотин, военный комиссар по Дмитрову, Талдому и Дубне.

«Граждане, призванные весной, будут служить полтора года, а призванные осенью 2023 года будут служить уже два года», — рассказал Фомин, ставший собеседником телевизионного канала «Вечерний Дмитров».

По словам военкома, увеличение продолжительности службы по призыву связано с необходимостью формирования новых частей из-за присоединения соседних с Россией стран к Североатлантическому альянсу.

Ранее в текущем месяце президент Владимир Путин указал на то, что разговоры о дополнительной мобилизации в РФ не имеют смысла.

Минобороны России заявило, что не предлагало увеличить срок службы по призыву