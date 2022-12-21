Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин назвала абсурдом приезд Зеленского в Вашингтон и призвала ставить интересы США на первое место

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21 декабря 2022, 11:34

Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, Lev Radin / globallookpress.com

Марджори Тейлор Грин, член Палаты представителей Конгресса, назвала абсурдом приезд украинского лидера Владимира Зеленского в Вашингтон и призвала ставить интересы Соединенных Штатов на первое место. Об этом информирует Telegram-канал «RT на русском».

«Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин назвала абсурдом визит Зеленского в Вашингтон и призвала ставить интересы США на первое место», — говорится в публикации, которая появилась в TG-канале.

Ранее в среду сообщалось, что, согласно данным, оказавшимся в распоряжении издания Politico, приезд Владимира Зеленского в Штаты «стал шоком» для американских чиновников и законодателей.