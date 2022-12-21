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Politico: приезд Зеленского в США «стал шоком» для американских чиновников, подготовка к визиту велась тайно несколько недель

, 10:58

Politico: приезд Зеленского в США «стал шоком» для американских чиновников, подготовка к визиту велась тайно несколько недель
Президент Украины Владимир Зеленский, Ukraine Presidency / globallookpress.com

Приезд украинского лидера Владимира Зеленского в Соединенные Штаты «стал шоком» для американских чиновников, подготовка к данному визиту осуществлялась тайно несколько недель. Соответствующие сведения, как передает РИА Новости, оказались в распоряжении издания Politico.

«Politico: приезд Зеленского в Вашингтон "стал шоком" для американских чиновников и законодателей, подготовка к нему велась тайно в течение нескольких недель», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале российского информационного агентства.

Как сообщалось ранее в среду, отечественный аналитик Сергей Марков высказал уверенность в том, что президент Украины преподнесет главе Белого дома Джо Байдену и Конгрессу «подарки с фронта».

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