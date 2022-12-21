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21 декабря 2022, 10:01

Президент Украины Владимир Зеленский, Ukraine Presidency / globallookpress.com

Украинский президент Владимир Зеленский преподнесет американскому лидеру Джо Байдену и Конгрессу Соединенных Штатов «подарки с фронта». Уверенность в этом высказал отечественный политолог Сергей Марков.

«Зеленский прилетел в США. Понятно почему ему понадобилось посещение Бахмута. "С фронта в Белый Дом и Конгресс"», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале Маркова.

Согласно точке зрения, выраженной экспертом, Зеленский является выдающимся актером, который играет роль президента «демократической» Украины, борющейся с Российской Федерацией.

«Уверен, что он будет дарить Байдену и Конгрессу подарки с фронта», — также отметил Сергей Марков.

Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию. Как сообщалось ранее сегодня, в Белом доме сделали заявление о том, что Джо Байден не пойдет на отправку американских войск на украинскую территорию для участия в боевых действиях против России.