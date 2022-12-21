Белый дом: Байден не пойдет на отправку войск США на Украину для участия в боевых действиях против России

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21 декабря 2022, 09:42

Президент США Джо Байден, Samuel Corum - Pool via CNP / globallookpress.com

Президент Соединенных Штатов Джо Байден не пойдет на отправку Вооруженных сил страны на украинскую территорию для участия в боевых действиях против Российской Федерации. С соответствующим заявлением, как информирует Telegram-канал «RT на русском», выступили в Белом доме.

«Байден “ни завтра, ни в следующем месяце, ни в следующем году” не пойдет на отправку американских сил на Украину для участия в боевых действиях против России, эта позиция неизменна, заявили в Белом доме», — говорится в публикации, которая размещена в TG-канале.

Москва с 24 февраля осуществляет специальную военную операцию. Как сообщалось ранее в среду, администрация Джо Байдена назвала визит главы Украины Владимира Зеленского в США «сигналом Путину», что Вашингтон будет поддерживать киевскую сторону столько, сколько потребуется.