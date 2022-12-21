Белый дом назвал визит Зеленского в США «сигналом Путину», что Вашингтон будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется

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21 декабря 2022, 09:27

Президент России Владимир Путин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Администрация президента Джо Байдена назвала визит украинского лидера Владимира Зеленского в Соединенные Штаты «сигналом Путину», что американская сторона будет оказывать поддержку Киеву столько, сколько потребуется. Об этом информирует РИА Новости.

«Белый дом подтвердил, что Зеленский в среду посетит Вашингтон», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного агентства.

Также в Белом доме назвали визит «сигналом Путину», что США будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Ранее сегодня сообщалось, что Байден во время встречи с Зеленским обсудит, в частности, стратегическую ситуацию на поле боя и рестрикции против Российской Федерации.