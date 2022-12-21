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Белый дом: Байден обсудит на встрече с Зеленским стратегическую ситуацию на поле боя, помощь Украине и антироссийские санкции

, 09:16

Белый дом: Байден обсудит на встрече с Зеленским стратегическую ситуацию на поле боя, помощь Украине и антироссийские санкции
Президент США Джо Байден, IMAGO/Pool via CNP /MediaPunch / globallookpress.com

Президент Соединенных Штатов Джо Байден обсудит в ходе встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским стратегическую ситуацию на поле боя, помощь киевской стороне и ограничительные меры в отношении Москвы. Об этом, как пишет Telegram-канал «RT на русском», заявили в Белом доме.

«Джо Байден обсудит на личной встрече с Владимиром Зеленским стратегическую ситуацию на поле боя и помощь Киеву со стороны стран Запада, а также антироссийские санкции, сообщили в Белом доме», — говорится в публикации, которая появилась в TG-канале.

Как сообщалось ранее сегодня, бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник высказал мнение, согласно которому визит Зеленского в Вашингтон подтверждает, что запас прочности у украинской армии на исходе.

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