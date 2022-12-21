The Hill: Конгресс США и Белый дом работают над законопроектом, который позволит присвоить России статус «государства-агрессора»

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21 декабря 2022, 11:11

Флаг США, Maksim Konstantinov / globallookpress.com

Конгресс Соединенных Штатов и администрация президента Джо Байдена в настоящий момент работают над документом, который позволит присвоить Российской Федерации статус «государства-агрессора». Соответствующие сведения, как передает ТАСС, оказались в распоряжении издания The Hill.

«Конгресс США вместе с Белым домом активно работают над законопроектом, который позволит присвоить России статус "государства-агрессора", сообщила газета The Hill», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного агентства.

Согласно имеющейся информации, юридическую проработку нормативно-правового акта затрудняет отсутствие в американском законодательстве термина «государство-агрессор».

Москва с 24 февраля осуществляет специальную военную операцию. Ранее сегодня сообщалось, что, по данным Politico, приезд украинского лидера Владимира Зеленского в Вашингтон «стал шоком» для чиновников США.