Медведев передал китайскому лидеру Си Цзиньпину послание от президента России Путина

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21 декабря 2022, 10:47 Источник: РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, Kremlin Pool / globallookpress.com

Заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев передал китайскому лидеру Си Цзиньпину послание от президента РФ Владимира Путина. Об этом проинформировало РИА Новости, сославшееся на секретариат замглавы Совбеза.

«Медведев передал главе КНР послание Путина — секретариат», — говорится в публикации, которая появилась на сайте отечественного агентства.

Согласно имеющимся сведениям, Владимир Путин в своем послании отметил беспрецедентный уровень диалога и кооперации между Москвой и Пекином, высказал уверенность в дальнейшем развитии двусторонних связей.

Ранее сегодня сообщалось, что Си Цзиньпин провел встречу с Дмитрием Медведевым в китайской столице.