Макрон в очередной раз сообщил о планах переговорить с Путиным

Аргументы Недели → Политика 13+

20 декабря 2022, 23:20 Источник: РИА Новости

Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP/globallook.com

Президент Франции Эмманюэль Макрон в очередной раз сообщил о намерении переговорить по телефону с российским лидером Владимиром Путиным. О своих планах он сообщил в ходе интервью телеканалу LCI во вторник.

На вопрос журналиста, когда же состоится разговор с Путиным, который французский президент анонсировал уже не раз, Макрон ответил, что сделает звонок после того как переговорит с Владимиром Зеленским и гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Росси.

По словам Макрона, темой разговора должна статья ядерная безопасность и в частности, ситуация вокруг Запорожской АЭС.

«Если к тому моменту не возникнут другие темы, которые окажутся первоочередными», - уточнил французский лидер.

Накануне президент РФ Владимир Путин в ходе визита в Белоруссию говорил, что поддерживает личные контакты с Макроном. В свою очередь официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что в графике Путина нет разговора с президентом Франции.