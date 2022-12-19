Путин заявил, что продолжает поддерживать отношения с Макроном и другими своими коллегами

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19 декабря 2022, 22:02 Источник: ТАСС

Владимир Путин и Эмманюэль Макрон. Архивное фото с сайта Кремля.

Президент России Владимир Путин продолжает поддерживать деловые контакты со многими главами государств, в том числе президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Об этом сам российский лидер рассказал в ходе совместной с Александром Лукашенко пресс-конференции, посвященной итогам визита делегации РФ в Минск в понедельник.

«У меня сохраняются со многими коллегами деловые отношения, в том числе и с президентом Франции», - сказал Путин, уточнив, что имеет в виду телефонные контакты с Макроном.

Президент Франции, в свою очередь, не раз подчеркивал, что, несмотря на разность позиций по Украине, будет сохранять диалог с Путиным, так как изоляция, по его словам, «хуже всего».