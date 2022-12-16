Спикер Кремля Песков: в планах Путина пока нет телефонного разговора с президентом Франции Макроном

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16 декабря 2022, 13:05

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Kremlin Pool / globallookpress.com

В планах российского лидера Владимира Путина пока нет телефонной беседы с французским президентом Эммануэлем Макроном. Соответствующее заявление, как передает ТАСС, сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«В планах Путина пока нет телефонного разговора с Макроном», — процитирован Песков в публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Спикер Кремля также отметил, что в графике главы государства отсутствуют мероприятия по случаю Дня российской контрразведки 19 декабря.

Ранее Эммануэль Макрон сообщил о своем намерении позвонить Владимиру Путину для обсуждения темы Запорожской атомной электростанции.