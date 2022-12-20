Украина не является союзником ЕС и предоставлять ей статус кандидата на вступление цинично. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента Хорватии Зорана Милановича.
Он подчеркнул, что Киев никогда не являлся союзником организации. Цинично предоставлять ему статус кандидата на фоне текущих событий в стране.
Миланович также считает, что конфликт между государствами «был неизбежным». Благодаря вмешательству США он превращается в американское противостояние «на украинских спинах».
Он подчеркнул, что от Хорватии требуют полной военной поддержки Киева. Миланович не согласен жертвовать безопасностью страны ради Украины: «А кто нас будет защищать? Американцы?»
Ранее сообщалось, что Киев не союзник Загреба.
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