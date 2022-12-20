Политолог Безпалько: «Арестович — это украинский вариант Геббельса»

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20 декабря 2022, 19:00 Источник: Общественная служба новостей

Алексей Арестович / Office of the President of Ukraine / https://commons.wikimedia.org

Член совета по межнациональным отношениям при президенте Российской Федерации, политолог Богдан Безпалько во время беседы с Общественной службой новостей сравнил советника офиса президента Украины Алексея Арестовича с нацистским пропагандистом Йозефом Геббельсом.

Комментируя заявление Арестовича о том, что Вооруженные силы Украины действуют самостоятельно и не подчиняются приказам из Соединенных Штатов Америки, эксперт привел в пример слова самого же киевского советника, который говорил, что вся украинская «идеология построена на лжи».

По мнению Безпалько, США целиком и полностью контролируют действия Киева, при этом постоянно перекладывая вину за теракты и покушения на Украину.