Политолог Суздальцев: «Лукашенко не подключится к СВО на Украине»

Аргументы Недели → Политика 13+

20 декабря 2022, 14:19 Антон Николаев,

globallookpress.com

Андрей Суздальцев уверен, что Белоруссия не станет принимать участие в специальной военной операции на Украине из-за малочисленной и слабой армии. Вместе с тем, политолог полагает, что Александр Лукашенко, возможно, сомневается в победе России. Такое мнение Суздальцев высказал изданию «Аргументы недели».

«Формально Лукашенко заявляет, что Белоруссия нам оказывает поддержку. Мы используем белорусскую территорию, аэродромы, склады, коммуникации, полигоны для собственных нужд. Сейчас там есть наша группировка. Считается, что большего от белорусов ждать нечего, и на этом участие Лукашенко в СВО заканчивается. С другой стороны, понятно, что на поле боя мы одни и поддержки нам не будет. Лукашенко хочет дотянуть до завершения СВО. Мы должны понимать, что у него есть сомнения в победе России. Именно поэтому Лукашенко всеми силами будет стараться не оказаться на поле боя».

«Но у Белоруссии есть и объективные причины не вступать в военные действия. Силовики, номенклатура страны, к сожалению, рейтинг с 2020 года свой не подняли. Население расколото! Больше 10% населения покинуло Белоруссию по политическим мотивам за два года. Остались, конечно, сторонники Лукашенко, но это не спасает ситуацию. С другой стороны, армия Белоруссии - слабая, боеготовность ее низкая. Воевать особо нечем, кроме Сил Специальной Операции (ССО), но их немного. Они бы выручили нас на поле боя, но Лукашенко их не пускает. Мое твердое мнение не подключится к спецоперации российских войск на Украине. Но он будет создавать все усилия для российского общества, политического класса для показа того, что Лукашенко наш союзник».

Ранее политолог Аслан Рубаев высказал мнение, что Белоруссия может принять участие в специальной военной операции, если будут провокации со стороны Украины и Польши.

Политолог Рубаев: «Я не исключаю возможности участия Белоруссии в СВО»