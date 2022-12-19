Политолог Рубаев: «Я не исключаю возможности участия Белоруссии в СВО»

Аргументы Недели → Политика 13+

19 декабря 2022, 16:43 Антон Николаев,

флаг Белоруссии, Ilya Galakhov/ globallookpress.com

Аслан Рубаев предположил, что Белоруссия может принять участие в специальной военной операции, если будут провокации со стороны Украины и Польши. Такое мнение эксперт высказал изданию «Аргументы недели».

«Разговоры о том, что Белоруссию хотят втянуть в СВО, ведутся. Но ведутся они на Западе, на Украине, в США, но не у нас. Думаю, что Белоруссия может как-то помогать и поддерживать РФ достаточно косвенно, предоставляя свою инфраструктуру для переброски военной техники, но я не считаю, что сейчас есть острая надобность в Белорусской армии. Это не решит вопросы, которые сейчас поставлены для выполнения задач СВО. Я слабо прослеживаю цели Белоруссии в этой СВО. Для страны это не представляет никакой надобности. Я думаю, это элементы информационной войны. Насколько я понимаю, Лукашенко много раз говорил, что белорусские войска не будут нападать, пока не будут провоцировать их. Сейчас все идет к тому, чтобы спровоцировать страну на агрессию в адрес Польши или Украины. Это может привести к столкновению со странами - членами НАТО - Прибалтикой и Польшей. Надо ожидать итоговой встречи Лукашенко и Путина. Я не исключаю участия Минска в специальной военной операции, но нужно смотреть итоги встречи».

Ранее пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков называл «глупыми» публикации о принуждении Владимиром Путиным Белоруссии к участию в СВО.