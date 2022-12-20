Депутат Госдумы Исаев: уехавшие за границу россияне - налоговые нерезиденты не смогут заключать договоры об удаленной работе

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20 декабря 2022, 07:35 Источник: РИА Новости

Депутат Госдумы А. Исаев (в центре), Komsomolskaya Pravda/globallookpress.com

Заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации Андрей Исаев заявил, что налоговые нерезиденты не смогут заключить трудовые договоры об удаленной работе по некоторым специальностям.

Единоросс пояснил предложение руководителя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрея Клишаса: "Смысл будет именно в этом — не допускается заключение договора трудового или соглашения к трудовому договору об удаленной работе для лиц, которые по налоговому законодательству РФ не являются резидентами России".

Сенатор Клишас ранее инициировал введение ограничений для граждан, уехавших из России после начала частичной мобилизации.

Как уточнил Исаев, список профессий, представители которых не смогут заключать договор об удаленной работе, находясь за границей, определит правительство страны.

Клишас на прошлой неделе без подробностей сообщил, что скоро в Госдуму будет внесен закон об ограничениях на удаленную работу для россиян, уехавших за границу.