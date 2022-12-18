Глава МИД ФРГ Бербок выступила против прекращения огня на Украине на российских условиях

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18 декабря 2022, 13:27

Глава МИД Германии Анналена Бербок, IMAGO/Frederic Kern / globallookpress.com

Анналена Бербок, руководитель министерства иностранных дел Германии, выступила против прекращения огня на Украине на условиях Российской Федерации. Соответствующее заявление немецкий дипломат сделала во время разговора с изданием Bild am Sonntag.

Также Бербок рассказала, что у нее нет надежды на скорое завершение боевых действий. Для этого, по словам министра, необходимо, чтобы войска РФ получили приказ об отступлении. Данный сценарий нереален, полагает глава МИД.

Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию. Как сообщалось ранее в воскресенье, Папа Римский Франциск озвучил прогноз, согласно которому украинский конфликт в ближайшее время не закончится.