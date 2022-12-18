Папа Римский Франциск предсказал, что конфликт на Украине не завершится в ближайшее время

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18 декабря 2022, 10:56

Папа Римский Франциск, face to face / globallookpress.com

Украинский конфликт не завершится в ближайшее время. С соответствующим прогнозом выступил Папа Римский Франциск, который стал собеседником испанского издания ABC.

«Я не вижу конца [конфликта] в краткосрочной перспективе», — отметил, в частности, понтифик в ходе разговора с журналистами.

По словам Папы Римского, в происходящее на Украине вовлечено «уже несколько рук».

«Есть много интересов», — добавил Франциск.

РФ с 24 февраля осуществляет специальную военную операцию. Как сообщалось ранее в воскресенье, политический эксперт Сергей Марков указал на то, что посещение президентом Владимиром Путиным штаба СВО и инспекция главой Минобороны Сергеем Шойгу российской группировки говорят о возможном начале наступления Москвы.