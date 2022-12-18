Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Дзен

Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели → Политика 13+

Папа Римский Франциск предсказал, что конфликт на Украине не завершится в ближайшее время

, 10:56

Папа Римский Франциск предсказал, что конфликт на Украине не завершится в ближайшее время
Папа Римский Франциск, face to face / globallookpress.com

Украинский конфликт не завершится в ближайшее время. С соответствующим прогнозом выступил Папа Римский Франциск, который стал собеседником испанского издания ABC.

«Я не вижу конца [конфликта] в краткосрочной перспективе», — отметил, в частности, понтифик в ходе разговора с журналистами.

По словам Папы Римского, в происходящее на Украине вовлечено «уже несколько рук».

«Есть много интересов», — добавил Франциск.

РФ с 24 февраля осуществляет специальную военную операцию. Как сообщалось ранее в воскресенье, политический эксперт Сергей Марков указал на то, что посещение президентом Владимиром Путиным штаба СВО и инспекция главой Минобороны Сергеем Шойгу российской группировки говорят о возможном начале наступления Москвы.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Новости | Дзен | Telegram

Реклама

20 идей

Политика

Политика

Политика

Владимир Рогов: Отвод вооружения ВСУ на расстояние, с которого невозможен обстрел ЗАЭС, обеспечит безопасность станции

Опасность для Запорожской АЭС исходит исключительно от ВСУ, отвод украинских войск на расстояние, с которого невозможно наносить удары по станции, создаст зону безопасности для ЗАЭС. Об этом заявил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Общество

Политика