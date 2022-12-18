Политолог Марков: посещение Путиным штаба СВО и инспекция Шойгу войск говорят о возможном начале наступления России

Аргументы Недели → Общество 13+

18 декабря 2022, 10:38

Министр обороны России Сергей Шойгу, MFA Russia / globallookpress.com

Посещение президентом Владимиром Путиным штаба специальной военной операции (СВО) и инспекция министром обороны Сергеем Шойгу российской группировки говорят о возможном начале наступления Москвы. Соответствующую точку зрения выразил отечественный политолог Сергей Марков.

«После многочасового совещания Путина в штабе группировки СВО в пятницу в субботу министр обороны Шойгу совершил визит на театр боевых действий и облетел на вертолете группы войск», — отметил эксперт в публикации, которая появилась в его Telegram-канале.

По словам Маркова, «вообще-то все это говорит о возможном начале наступления».

Спецоперация РФ продолжается с 24 февраля. Как сообщалось ранее сегодня, посол Москвы в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что украинский кризис становится переломным моментом в истории международных отношений.