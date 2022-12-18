Посол России в США Антонов: украинский кризис становится переломным моментом в истории международных отношений

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18 декабря 2022, 09:04

Посол России в США Анатолий Антонов, Russian Embassy in the USA / globallookpress.com

Украинский кризис становится переломным моментом в истории международных отношений. Соответствующую оценку высказал Анатолий Антонов, российский посол в Соединенных Штатах.

«Украинский кризис становится без преувеличения переломным моментом в истории международных отношений», — приведена точка зрения Антонова, озвученная им во время разговора с изданием Newsweek, в публикации, которая размещена в Telegram-канале посольства Москвы в Вашингтоне.

Отечественный дипломат назвал очевидным то, что в настоящий момент начинается сложный и длительный процесс строительства многополярного мира.

Как сообщалось ранее в воскресенье, Анатолий Антонов отметил, что противостояние между РФ и американской стороной, если ему суждено продолжаться, должно быть взаимоуважительным.