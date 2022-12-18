Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Дзен

Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели → Политика 13+

Посол Москвы Антонов: противостояние России и США, если ему суждено продолжаться, должно быть взаимоуважительным

, 08:39

Посол Москвы Антонов: противостояние России и США, если ему суждено продолжаться, должно быть взаимоуважительным
Посол России в США Анатолий Антонов, Ministry of Foreign Affairs of Russia / globallookpress.com

Противостояние между Российской Федерацией и Соединенными Штатами, если ему суждено продолжаться, должно быть взаимоуважительным. Соответствующее заявление сделал посол Москвы в Вашингтоне Анатолий Антонов, который дал интервью изданию Newsweek.

«Российско-американское противостояние, если таковому суждено продолжаться, должно быть взаимоуважительным. Это — основа и дипломатической практики, и простого человеческого общения», — приведено одно из высказываний Антонова, сделанных в ходе беседы с журналистами, в публикации, размещенной в Telegram-канале посольства РФ.

Как сообщалось ранее сегодня, Анатолий Антонов озвучил мнение, согласно которому американская сторона все глубже втягивается в события на Украине, утрачивая инстинкт самосохранения.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Новости | Дзен | Telegram

Реклама

20 идей

Политика

Политика

Политика

Владимир Рогов: Отвод вооружения ВСУ на расстояние, с которого невозможен обстрел ЗАЭС, обеспечит безопасность станции

Опасность для Запорожской АЭС исходит исключительно от ВСУ, отвод украинских войск на расстояние, с которого невозможно наносить удары по станции, создаст зону безопасности для ЗАЭС. Об этом заявил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Общество

Политика