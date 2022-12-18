Посол Москвы Антонов: противостояние России и США, если ему суждено продолжаться, должно быть взаимоуважительным

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18 декабря 2022, 08:39

Посол России в США Анатолий Антонов, Ministry of Foreign Affairs of Russia / globallookpress.com

Противостояние между Российской Федерацией и Соединенными Штатами, если ему суждено продолжаться, должно быть взаимоуважительным. Соответствующее заявление сделал посол Москвы в Вашингтоне Анатолий Антонов, который дал интервью изданию Newsweek.

«Российско-американское противостояние, если таковому суждено продолжаться, должно быть взаимоуважительным. Это — основа и дипломатической практики, и простого человеческого общения», — приведено одно из высказываний Антонова, сделанных в ходе беседы с журналистами, в публикации, размещенной в Telegram-канале посольства РФ.

Как сообщалось ранее сегодня, Анатолий Антонов озвучил мнение, согласно которому американская сторона все глубже втягивается в события на Украине, утрачивая инстинкт самосохранения.