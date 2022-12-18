Российский посол Антонов: США все глубже втягиваются в конфликт на Украине, утрачивая инстинкт самосохранения

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18 декабря 2022, 08:19

Посол России в США Анатолий Антонов, MFA Russia / globallookpress.com

Соединенные Штаты все глубже втягиваются в конфликт на Украине, утрачивая инстинкт самосохранения. Соответствующую точку зрения выразил Анатолий Антонов, посол Российской Федерации в Вашингтоне.

По словам отечественного дипломата, ставшего собеседником издания Newsweek, «русофобия столь превалирует над созиданием и здравым смыслом, что США все глубже втягиваются в украинский конфликт, утрачивая инстинкт самосохранения».

Антонов отметил, что последствия дальнейшего наращивания американских поставок оружия киевской стороне «поистине непредсказуемы». Согласно оценке, высказанной послом, «Вашингтон ведет дело к эскалации».

Москва с 24 февраля осуществляет специальную военную операцию. Ранее на текущей неделе врио руководителя ДНР Денис Пушилин заявил, что специалисты из Штатов оказали армии Украины помощь в модернизации дронов, которые атаковали военные аэродромы на российской территории.