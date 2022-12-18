Российский посол Антонов: США все глубже втягиваются в конфликт на Украине, утрачивая инстинкт самосохранения

Соединенные Штаты все глубже втягиваются в конфликт на Украине, утрачивая инстинкт самосохранения. Соответствующую точку зрения выразил Анатолий Антонов, посол Российской Федерации в Вашингтоне.
По словам отечественного дипломата, ставшего собеседником издания Newsweek, «русофобия столь превалирует над созиданием и здравым смыслом, что США все глубже втягиваются в украинский конфликт, утрачивая инстинкт самосохранения».
Антонов отметил, что последствия дальнейшего наращивания американских поставок оружия киевской стороне «поистине непредсказуемы». Согласно оценке, высказанной послом, «Вашингтон ведет дело к эскалации».
Москва с 24 февраля осуществляет специальную военную операцию. Ранее на текущей неделе врио руководителя ДНР Денис Пушилин заявил, что специалисты из Штатов оказали армии Украины помощь в модернизации дронов, которые атаковали военные аэродромы на российской территории.