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Представительство ДНР в СЦКК: В Донецке гостиница «Виктория» попала под обстрел украинских войск

, 08:34 Источник: Лента.ру

Вооруженные силы Украины обстреляли Донецк, один из снарядов попал на территорию гостиницы «Виктория». Об этом сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (Представительство ДНР в СЦКК) в Telegram-канале представительства.

Информация о последствиях атаки ВСУ в Ворошиловском и Киевском районах города уточняется.

До этого сообщалось, что в 05:59 украинские войска обстреляли Ворошиловский и Киевский районы Донецка, обстрел велся со стороны села Тоненькое, ВСУ выпусти шесть ракет из реактивных БМ-21 «Град».

В 01:30 украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, ВСУ выпустили четыре снаряда «натовского» калибра 155-мм, артобстрел велся со стороны города Красногоровка.


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