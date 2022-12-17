Конгресс объявил тотальную войну реальным интересам США, одобрив увеличение бюджета на помощь режиму Зеленского. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на The American Conservative.
По мнению обозревателя издания Брэдли Девлина, принятие документа, который позволяет тратить в разы больше средств на военную помощь режиму Зеленского, не даст положительных результатов. Напротив, данные меры только усилят «эскалацию кризиса» на Украине.
Девлин также подчеркнул, что Штаты намерены вести антироссийскую политику до тех пор, пока должным образом не «накажут» и не «унизят» Москву.
Ранее сообщалось, что в НАТО считают, что урегулировать конфликт на Украине можно с помощью военных поставок.
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