Политолог Брутер: «Идея Киссинджера о проведении референдумов в Украине бесполезна»

Аргументы Недели → Политика 13+

16 декабря 2022, 14:57 Антон Николаев,

Владимир Брутер уверен, что идея бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера по урегулированию конфликта в Украине не имеет смысла. Такое мнение эксперт высказал изданию «Аргументы недели».

«Идеи такого рода имеют смысл, когда они становятся для кого-то руководством к действию. Если Вашингтон их примет, то они имеют смысл, если не примет, то - нет. Я хотел бы отметить, что технически осуществить то, о чем говорит Киссинджер, невозможно. Что таскается референдумов, то подобные события были после окончания Первой мировой войны. Они закончились победой тех, кто был у власти на тот момент, и далеко не во всех случаях они были имплементированны. Это все нивелируют идею, так как здесь не может быть орбита. Он одновременно является участником всего конфликта, к которому аппелировать бесполезно, так как найти нейтрального орбита нельзя».

Ранее бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что если Киев и Москва не разрешат конфликт с помощью военных действий или переговоров, на спорных территориях нужно будет провести референдумы о самоопределении под международным наблюдением.