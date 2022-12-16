Политолог Марков: Россия наносит ракетные удары по энергосистеме Украины, чтобы прекратить ее оккупацию странами НАТО

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16 декабря 2022, 11:06

Запуск ракеты, MOD Russia / globallookpress.com

Российская Федерация наносит ракетные удары по энергетической инфраструктуре Украины, чтобы прекратить оккупацию бывшей советской республики государствами, которые входят в Североатлантический альянс. Соответствующую точку зрения выразил отечественный политолог Сергей Марков.

«Утром сегодня началась массовая ракетная атака армии России на энергосистему Украины. Это гуманитарная ракетная атака», — говорится в публикации, которая размещена в Telegram-канале эксперта.

По его словам, одна из целей действий Москвы — «прекращение оккупации Украины странами НАТО».

Ранее в пятницу сообщалось, что чеченский лидер Рамзан Кадыров выложил в интернет видео, где запечатлено, как артиллерия РФ бьет по подконтрольным Киеву войскам с целью пресечь их попытки наступления на Соледарском направлении.