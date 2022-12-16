Кадыров выложил видео, где артиллерия РФ бьет по войскам Украины с целью пресечь их попытки наступления на Соледарском направлении

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16 декабря 2022, 10:48

Российская артиллерия, MOD Russia / globallookpress.com

Руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал видеозапись, на которой запечатлено, как российская артиллерия наносит удары по Вооруженным силам Украины с целью пресечь их попытки наступления на Соледарском направлении. Ролик появился в Telegram-канале политического деятеля.

«Таким образом, пресекается каждая их попытка пойти в наступление в Соледарском направлении», — прокомментировал выложенные кадры Кадыров.

Он добавил, что после работы артиллеристов бойцы спецподразделения «Ахмат» вместе с военными ЛНР «успешно добивают остатки националистических группировок».

Ранее в пятницу сообщалось, что, согласно данным издания Politico, Вашингтон рассматривает возможности для масштабного расширения военной помощи киевской стороне в следующем месяце.