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Кадыров выложил видео, где артиллерия РФ бьет по войскам Украины с целью пресечь их попытки наступления на Соледарском направлении

, 10:48

Кадыров выложил видео, где артиллерия РФ бьет по войскам Украины с целью пресечь их попытки наступления на Соледарском направлении
Российская артиллерия, MOD Russia / globallookpress.com

Руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал видеозапись, на которой запечатлено, как российская артиллерия наносит удары по Вооруженным силам Украины с целью пресечь их попытки наступления на Соледарском направлении. Ролик появился в Telegram-канале политического деятеля.

«Таким образом, пресекается каждая их попытка пойти в наступление в Соледарском направлении», — прокомментировал выложенные кадры Кадыров.

Он добавил, что после работы артиллеристов бойцы спецподразделения «Ахмат» вместе с военными ЛНР «успешно добивают остатки националистических группировок».

Ранее в пятницу сообщалось, что, согласно данным издания Politico, Вашингтон рассматривает возможности для масштабного расширения военной помощи киевской стороне в следующем месяце.

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